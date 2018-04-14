Kaymakam Güldoğan’dan okuma yazma kursuna ziyaret

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede açılan kursları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, Dalaman’da büyük ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 12 kursa 92 kursiyer katıldı. 5 kurs tamamlanırken, şuan devam eden 7 kursta 74 kursiyerin olduğu öğrenildi.

Kaymakam Güldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Duman ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda başlatılan okuma yazma kursuna katılanları ziyaret etti.

Kaymakam Güldoğan, ziyarette yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan seferberlik, İlçemizde de okumaz yazmaz hiç kimse kalmayıncaya kadar devam edecektir. Özellikle hanımefendilerin düzenlenen kurslara düzenli olarak katılmasından çok memnunum, şimdi burada bulunan kursiyerlerimize de medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum.” dedi.

Ziyarette, kursiyerler, çeşitli nedenlerle okuma-yazma öğrenme fırsatı bulamadıklarını, kursların ardından torunları ile daha iyi diyalog kurduklarını ve Kur’an-ı Kerim mealini okuyabildiklerini ifade ederek, kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.