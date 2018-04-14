HABER

Kaymakam Güldoğan’dan okuma yazma kursuna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede açılan kursları ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, Dalaman’da büyük ilgi gördü.

Kaymakam Güldoğan’dan okuma yazma kursuna ziyaret

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede açılan kursları ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği, Dalaman’da büyük ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 12 kursa 92 kursiyer katıldı. 5 kurs tamamlanırken, şuan devam eden 7 kursta 74 kursiyerin olduğu öğrenildi.
Kaymakam Güldoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oktay Kaplan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Duman ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda başlatılan okuma yazma kursuna katılanları ziyaret etti.
Kaymakam Güldoğan, ziyarette yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan seferberlik, İlçemizde de okumaz yazmaz hiç kimse kalmayıncaya kadar devam edecektir. Özellikle hanımefendilerin düzenlenen kurslara düzenli olarak katılmasından çok memnunum, şimdi burada bulunan kursiyerlerimize de medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum.” dedi.
Ziyarette, kursiyerler, çeşitli nedenlerle okuma-yazma öğrenme fırsatı bulamadıklarını, kursların ardından torunları ile daha iyi diyalog kurduklarını ve Kur’an-ı Kerim mealini okuyabildiklerini ifade ederek, kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaymakam Güldoğan’dan okuma yazma kursuna ziyaret

Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.