Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencilerle buluştu

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiler.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. Bayrak törenine Kaymakam Güler ve Başkan Karabacak’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Siz değerli gençler bu ülkenin, bizlerin geleceğisiniz. Bütün ülkelerin imrendiği, kıskandığı genç bir nüfusa sahibiz. Bu genç nüfusun kendisini en iyi şekilde yetiştirmesi çok önemli. Bunun için çok çalışmanız lazım. Zamanınız iyi değerlendirin” dedi.
Başkan Köşker’in ardından konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Gençler geleceğimizin teminatı bizlerin en değerlileri siz değerli gençler. Sizler bizim en büyük güvencemizsiniz. Bu ülkenin üzerinde her zaman oyunlar oynandı her zamanda oynanacak. Bu ülkenin ilerlemesini engellemek için her zaman bir takım planlar yapılmıştır. En son 15 Temmuz’da bunu gördük. Bu tür planları alt edebilmek için çok çalışmalı, çok okumlayız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından bayrak töreni gerçekleşti. Tören sonrası Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilerle sohbet etti ve sınıflarına uğurladı. Öğretmenler odasını da ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğretmenlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinlediler.
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