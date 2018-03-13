Kaymakam Hamitoğlu minik sporcuları ziyaret etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, Hizan İlçe Gençlik Spor Merkezi bünyesindeki minik sporcularla bir araya geldi.

Hizan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait kapalı spor salonu ile stadyumu ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamitoğlu, minik sporcularla sohbet ederek onların sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Hamitoğlu’nun kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz, "Spora olan ilgi geçmiş yıllara nazaran fazlasıyla arttı. Minik sporcularımızın yoğun ilgisi bizleri gerçekten memnun ediyor. Gelecek nesil sporla ilgilendiği için daha sağlıklı olmakla beraber, terör ve uyuşturucu illetinden de uzak duruyor. Bunları gördükçe çalışma motivasyonumuz da artıyor. Ben bu kapsamda maddi manevi her türlü ihtiyacımızı karşılayan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Bülent Hamitoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.