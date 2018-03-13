Kaymakam Hamitoğlu minik sporcuları ziyaret etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, Hizan İlçe Gençlik Spor Merkezi bünyesindeki minik sporcularla bir araya geldi.
Hizan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait kapalı spor salonu ile stadyumu ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamitoğlu, minik sporcularla sohbet ederek onların sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Hamitoğlu’nun kendilerini ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erkan Döymaz, "Spora olan ilgi geçmiş yıllara nazaran fazlasıyla arttı. Minik sporcularımızın yoğun ilgisi bizleri gerçekten memnun ediyor. Gelecek nesil sporla ilgilendiği için daha sağlıklı olmakla beraber, terör ve uyuşturucu illetinden de uzak duruyor. Bunları gördükçe çalışma motivasyonumuz da artıyor. Ben bu kapsamda maddi manevi her türlü ihtiyacımızı karşılayan Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Bülent Hamitoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü
Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum