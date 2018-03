Kaymakam Hamitoğlu’ndan şehit ailelerine ziyaret

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Hamitoğlu, beraberindeki İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Duyu, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile şehit ailelerini ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Ailelerin ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Hamitoğlu, şehit ailelerinin çocuklarına da çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Ziyarette şehit ailelerinden istek ve temennilerini de alan Hamitoğlu, "Sizlere her zaman kapımız açıktır. Maddi ya da manevi sıkıntılarınız olursa bizlere iletin, sıkıntılarınızı çözmek bizim görevimiz" dedi.

Maddi ve manevi her konuda şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirten Hamitoğlu, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği ve huzuru için en kıymetli varlığı olan canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz. Şehit aileleri bizlere emanettir. Gözümüz, kulağımız şehit ailelerinin üzerinde olacak" diye konuştu.

Kaymakam Hamitoğlu’nun ziyaretinden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden şehit aileleri ise, ’’Devletimizin şefkatli elini her daim üzerimizde hissediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin’’ dileklerinde bulundular.