Kaymakam Işıktaş sebze halinde incelemede bulundu

Şırnak’ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Sezer Işıktaş, ilçede yapımı devam eden yeni sebze ve meyve halinde incelemede bulundu.
Şırnak’ın Silopi Beldiyesince Dicle Mahallesinde yeni yapılan ve yapımı yüzde 99 tamamlanan yeni sebze ve meyve hali kısa sürede yapılacak geçici kabul ile yapımına toptan sebze ve meyve satışı yapan ilçe esnafına verilecek. Bu kapsamda İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Sezer Işıktaş, yeni sebze ve meyve haline gelerek, bir takım incelemede bulundu. Burada yapımında rol alan mühendis ve yüklenici firmadan bilgi alan Kaymakam ve Başkan Vekili Işıktaş, daha sonra yeni sebze ve meyve halini dolaştı. Avrupa standartlarına uygun yapılan ve bir çok özelliği içinde barındıran yeni sebze ve meyve halinin kısa sürede açılışa sunulacağını belirten Işıktaş, Silopiye hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra buradan ayrıldı.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Işıktaş’a ziyaret esnasında belediye birim müdürleri de eşlik etti.
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