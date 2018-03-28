Kaymakam Kaya, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Adıyaman’ın Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, köy ziyaretlerine devam ediyor.
Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Adıyaman AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ile birlikte Samsat ilçesinde meydana gelen depremden etkilenerek hasar gören Kahta ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti. Depremzedeler için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Kaya, köy sakinlerinin istek ve şikayetlerini dinledi.
Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Kaymakam Kaya, “Depremden sonra İlçe Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan ve AFAD Komisyonunda görevlendirilen personellerin hasar tespit çalışmaları tamamlanmış. Depremzedelere konteynır dağıtımı yapıldı. Depremzedelerin talep ve taahhütnameleri alınmıştır” ifadelerini kullandı.
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