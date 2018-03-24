Kaymakam Kılıç, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Bitlis’in Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kılıç, muhtar ve vatandaşların isteklerini dinledi.

Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Kılıç, ilçede yürütülecek çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Altyapı çalışmalarına nisan ayında başlayacaklarını aktaran Kılıç, “İlçede yapılacak konut projesi için başvurular alınmaya başlandı. Mutki’de konut yetersizliği çok ciddi bir problemdi. 110 konut projemizle bu problemin bir nebzede olsa giderilebileceğini düşünüyorum. Projede satılacak olan evlerin fiyatları yüksek görülebilir. Ama uygun ödeme planlarının olması, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasına olanak sağlayacak. Yeni müftülük binamız için bütün çalışmalar tamamlandı. İnşallah nisan ayında temeli atılacak” şeklinde konuştu.

İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan ise, Mutki’nin terörle mücadelede etkin olduğuna vurgu yaparak, “Göçerleri köylerine getirenler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kişisel isteklerinizin terörle mücadelenin önüne geçmesine izin vermeyin. Her zaman söylediğimiz gibi Mutki’nin kahramanca mücadelesine hepimiz destek olalım” ifadelerini kullandı.