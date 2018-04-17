Kaymakam Kızıltoprak’tan, İndorama’ya takdir belgesi

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Avrupa Serbest Bölgesi’nde(ASB) üretim yapan firmalar arasında yer alan ve Ergene’de gerçekleştirilen sosyal konulu projelere destek veren İndorama firmasına takdir belgesi sundu.

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde yer alan proje ofisiyle ortaklaşa işbirliğinde bulunan ve Ergene’de sosyal konulu projelere destek veren firmaya iade-i ziyarette bulunan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak beraberinde ASB Kurucu Genel İşleticisi Genel Müdürü Zafer Atbakan, ASB Müdürü Eyüp Taşkın, Gümrük Müdürü Muhamber Kılıçarslan, Ergene Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şenol Doğramacı ve Proje Sorumlusu Veteriner Hekim İlke Kızıltoprak ile İndorama firmasına ziyaret gerçekleştirdi.

İndoroma üretim tesisinin ev sahipliğinde bir araya gelen ekibe firma Genel Müdürü Rohit Kumar Vashista da eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vashista üretim bölgelerinde ilçe mülki idaresiyle birlikte ortaklaşa bir sosyal proje yapmaktan dolayı kıvanç duyduğunu, böylesi bir çalışmada kendilerine rehberlik edilmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Özellikle kırsal bölgelerdeki sosyal projelerin önemine vurgu yapan Kaymakam Kızıltoprak ortaklaşa yapılan bu projede asıl olanın bu türlü sosyal çalışmalarla sanayi-toplum kenetlenmesine katkı sağlaması olduğunu belirtti.

Belge takdiminden sonra ortaklaşa yürütülen bu projenin anısına İndoroma Genel Müdürü Rohit Kumar Vashista, Kaymakam Kızıltoprak ve protokol üyeleri birlikte hatıra ağacı diktiler.