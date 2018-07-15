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Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

Kaymakam adaylığı şartlarında değişikliğe gidilirken, yapılan son değişiklikle birlikte kaymakam adaylığı için mezun olunması gereken bölümlere yenileri eklendi.

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Buna göre, kaymakam adaylarının, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununda belirtilen şartlar yanında, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenecek.

RÜTBE TERFİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen-albay arasındaki rütbe terfileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler ilgili bakanlarca yapılacak.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de 10 Temmuz 2018'de yayımlanan 1 ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde asteğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler, İçişleri Bakanının onayıyla gerçekleşecek. (AA)

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