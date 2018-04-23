Kaymakam olunca memur babasını makamına çağırdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kargı Kaymakamı Emre Çifci koltuğunu Ahmet Eren Erdoğan’a devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çorum’un Kargı ilçesinde Kaymakam Emre Çifci makamını Atatürk İlk Okulu 3-A sınıfı öğrencisi Ahmet Eren Erdoğan’a devretti. Kaymakamlık makamına oturarak görevi kaymakam Emre Çifci’den devralan Ahmet Eren Erdoğan öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutladı.

Ardından yapılması gereken çalışmalar ile ilgili kurum müdürlerine talimatlar veren Kargı Kaymakamı Ahmet Eren Erdoğan, ilk olarak Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın’dan eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Küçükaydın’a okuma yazama kurslarının daha çok yaygınlaştırılması konusunda talimat verdi. Milli Eğitim Müdürü Küçükaydın ise şuana kadar 15 okuma yazma kursunun açıldığını belirterek kaymakam Ahmet Eren Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda kursların daha da yaygınlaşacağını söyledi.

İlçenin asayişi konusunda da İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel’den bilgi alan kaymakam Ahmet Eren Erdoğan, özellikle okul çevrelerinde dolaşan motosikletlilerin çevreyi rahatsız ettiklerini belirterek, konu üzerinde durulmasını istedi. Kaymakam Ahmet Eren Erdoğan’ın emir ve talimatı üzerine asayiş ekiplerine telsizden talimat veren İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel ekipleri okul çevrelerine yönlendirerek okul çevrelerinde önlemlerin arttırılması talimatını verdi.

İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Tayfun Köksalı’da av yasağı konusunda uyaran Kaymakam Ahmet Eren Erdoğan, kaçak avlanmaya karşı denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi.

MEMUR BABASINI MAKAMINA ÇAĞIRDI

Kaymakam Ahmet Eren Erdoğan’ın en ilginç talimatı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan babasını çağırması oldu. O sırada ilçe stadında 23 Nisan törenlerini izlemek için bekleyen baba Yılmaz Erdoğan’ın makamına gelmesi talimatını veren kaymakam Ahmet Eren Yıldırım’ın talimatı üzerine, kaymakamlık sekreteri Yılmaz Erdoğan’ı arayarak, ‘’kaymakam bey sizinle görüşmek istiyor makama gelin’’ dedi. Durumdan habersiz olan baba Yılmaz Erdoğan aracına binerek kaymakamlık makamına geldi. Kapıyı çalarak içeri giren Yılmaz Erdoğan makamda oğlu Ahmet Eren Erdoğan’ın oturduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Babasına Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermesini isteyen kaymakam Ahmet Eren Erdoğan, çalışmalarda aksaklık olmaması konusunda da babasını uyardı. Kaymakamlık yaptığı süre içerisinde her konuya hakim olması ve aktif yapısıyla dikkat çeken Ahmet Eren Yıldırım bir günlüğüne de olsa kaymakam olmanın sevincini yaşadı.