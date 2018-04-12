Kaymakam Öner, gençlerle bir araya geldi

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner lise öğrencileri ile kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.
Burhaniye Özel Açı Temel Lisesi’nde düzenlenen okuma etkinliğine, Kaymakam Hüseyin Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, İlçe Müftüsü Hacı Öz, İlçe Orman İşletme Şefi Ekrem Türk’de katıldı.
Kaymakam Öner, gerçekleştirilen okuma programı sonrasında 9., 10., 11. sınıf öğrencileriyle sohbet etti. Öğrencilere, hedefleri, hayalleri ve meslek seçimleriyle ilgili tavsiyelerde bulunan Kaymakam Öner, "Gençlerin farklı farklı meslekleri seçme eğiliminden memnuniyet duyuyorum. Toplumun da zaten böyle bir yapıya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Çok çeşitli meslek ve görevler, toplumsal yaşam halinde insanların değişik yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Gençliğin de, çeşitli, farklı alanlardaki tercih yelpazesiyle sağlıklı ve doğru yolda olduğunu görüyorum. Gençlerin, hayalleriyle, hedeflerini örtüştürdüklerinde başarılı olduklarını görüyoruz” dedi.
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