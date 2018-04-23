Kaymakam Özkan, makamını öğrenciye devretti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 10 yaşındaki Hayrunnisa Piral’a devretti.

Tatvan Vakıfbank İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Hayrunnisa Piral’ı ailesi ve Sınıf Öğretmeni Mesut Bilim ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, kaymakamlık makamını minik öğrenciye devretti. Bir süre kaymakamlık makamında oturarak Kaymakam Mehmet Ali Özkan’la sohbet eden minik öğrenciye ve öğretmenine, Kaymakam Özkan tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Minik öğrenci, ailesi ve öğretmeniyle hatıra fotoğrafı çeken Kaymakam Özkan, Hayrunnisa Piral’a başarı dileğinde bulunarak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.