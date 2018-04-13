HABER

Kaymakam Özkan, öğrencilerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Saadettin Aka Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, kaymakamlık mesleği üzerine söyleşide bulundu.Tatvan Saadettin Aka Ortaokulunda ‘kariyer günleri’ kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Özkan, kaymakamlık mesleği ile ilgi bilgiler verdi.

Kaymakam Özkan, öğrencilerle bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Saadettin Aka Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, kaymakamlık mesleği üzerine söyleşide bulundu.
Tatvan Saadettin Aka Ortaokulunda ‘kariyer günleri’ kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Özkan, kaymakamlık mesleği ile ilgi bilgiler verdi. Kaymakamın üstlendiği görev ve sorumlulukları da anlatan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, öğrencilere severek yapabilecekleri meslekler seçmeleri tavsiyesinde bulunarak, kaymakamlık mesleğinin önemli bir meslek olduğu kadar görev ve sorumlulukları itibariyle zor bir meslek olduğuna dikkat çekti.
Öğrencilerin kaymakamlık mesleği ile ilgili merak ettiği soruları cevaplandıran Kaymakam Özkan, özellikle meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda nasihatlerde bulundu.
Kaymakam Özkan, söyleşi programının ardından ise, okulun idarecileriyle bir toplantı düzenleyerek, okulun ve öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Özkan, öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Özkan, öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakam Özkan, öğrencilerle bir araya geldi

Düştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktıDüştü mü? Atladı mı? Son fotoğrafı ortaya çıktı
Almanya kayıp milyarderi arıyorAlmanya kayıp milyarderi arıyor
ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldiABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti

Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti

Fetullah Gülen'in 'bahçıvan' adını verdiği 'askeri imam' yakalandı

Fetullah Gülen'in 'bahçıvan' adını verdiği 'askeri imam' yakalandı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.