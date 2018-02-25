Kaymakam Özkan ve Komutanlardan yaralı askere ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ile birlikte Suriye’de devam eden “Zeytindalı Harekatı” sırasında yaralanan Tatvanlı Uzman Çavuş Osman Fidan’a “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.
Yapılan tedavisinin ardından memleketi Tatvan’a gönderilen Uzman Çavuş Osman Fidan’ı ilçe merkezinde bulunan evinde ziyaret eden Kaymakam Özkan ve komutanlar, Uzman Çavuş Osman Fidan ve ailesine “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Komutanlarla birlikte bir süre Uzman Çavuş Osman Fidan ile sohbet eden Kaymakam Özkan, askerimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Özkan ve komutanlara tamamen iyileştiğini söyleyen Uzman Çavuş Osman Fidan, yeniden Afrin’e silah arkadaşlarının yanına gideceğini söyledi. Kaymakam Özkan ve komutanların birkaç gün daha ailesinin yanında kalmasını söylemesine rağmen, Uzman Çavuş Osman Fidan, “Zeytindalı Harekatı’nda” görevli silah arkadaşlarına 3 gün sonra geri döneceğine dair söz verdiğini dile getirdi. Tatvanlı Uzman Çavuş Osman Fidan, şimdi ise yeniden Afrin’de ki silah arkadaşlarının arasına katılmak için gün sayıyor.
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