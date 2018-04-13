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Kaymakam Özkan’dan yaralı askere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:15 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, vatani görevini yaptığı sırada yaralanan Piyade Er Mehmet Aygün’e ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Hatay hudut karakolunda nöbet tuttuğu sırada Suriye sınırından yapılan saldırı sonucunda yaralanan ve tedavisinin ardından evine gönderilen Piyade Er Mehmet Aygün’ü ziyaret etti.Terhisine 18 gün kala gazi olan Piyade Er Gazi Mehmet Aygün’ü kurum amirleriyle birlikte ilçeye bağlı Dalda köyündeki baba evinde ziyaret eden Kaymakam Özkan, gaziye geçmiş olsun dileklerini iletti.Aygün ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Özkan’a teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Özkan’dan yaralı askere ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, vatani görevini yaptığı sırada yaralanan Piyade Er Mehmet Aygün’e ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Hatay hudut karakolunda nöbet tuttuğu sırada Suriye sınırından yapılan saldırı sonucunda yaralanan ve tedavisinin ardından evine gönderilen Piyade Er Mehmet Aygün’ü ziyaret etti.
Terhisine 18 gün kala gazi olan Piyade Er Gazi Mehmet Aygün’ü kurum amirleriyle birlikte ilçeye bağlı Dalda köyündeki baba evinde ziyaret eden Kaymakam Özkan, gaziye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aygün ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Özkan’a teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Özkan’dan yaralı askere ziyaret

Kaymakam Özkan’dan yaralı askere ziyaret

Kaymakam Özkan’dan yaralı askere ziyaret

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