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Kaymakam Öztürk, Tıp Bayramı’nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:35 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yayınladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, eğitime ilk başladıkları günden itibaren yoğun bir tempo içerisine girerek zor şartlarda hayat kurtaran dokunuşlar yapan sağlık çalışanlarına herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Öztürk, Tıp Bayramı’nı kutladı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yayınladığı mesajla 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, eğitime ilk başladıkları günden itibaren yoğun bir tempo içerisine girerek zor şartlarda hayat kurtaran dokunuşlar yapan sağlık çalışanlarına herkesin saygı duyması gerektiğini belirtti. Kaymakam Öztürk, “Doğumdan başlayıp hayatımızın son anına kadar yaşadığımız her sağlık sorununda onları yanımızda buluyoruz. İnsana ve insan hayatına direkt etki eden bir mesleği icra eden sağlık çalışanları, din, dil, ırk ayırt etmeden herkese aynı duygularla yaklaşan, insanların derdine derman olmaya çalışan özverili bir meslek grubudur. Bu bilinç ve minnet duygularıyla başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere yurdumuzun her köşesinde şartlar, mekan ve zaman her ne olursa olsun fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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