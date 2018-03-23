Kaymakam Öztürk üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, “İl ve İlçe Kalkınmasında Mülki İdarenin Rolü” başlıklı panel kapsamında Düzce Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Akçakoca Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üy. Seyda Faikoğlu, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Ahmet Hüsrev Çelik, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetli konuklar katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Kaymakamı’nı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek kamu kurumları ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Yaşanılan alanda bütünsel bir gelişme sağlanabilmesi için ortak bir paydada birleşerek hareket etmenin önemini dile getiren Mesci, ancak bu sayede uzun vadeli bir kalkınmanın, gelişimin ve değişimin gerçekleşebileceğini belirtti. Akçakoca Kaymakamlığı ile halihazırdaki işbirliğinden de memnuniyet duyduğunu söyleyen Doç. Dr. Muammer Mesci, 26 Nisan 2018’de Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde, Yüksekokul Koordinatörlüğün’de Akçakoca Yerleşkesi’nde düzenlenecek “17. Geleneksel Turizm Sempozyumu” için desteklerinden dolayı Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’e teşekkür etti.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce Üniversitesi’nin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını dile getirerek sözlerine başladı. Öğrencilerin ve akademisyenlerin dün olduğu gibi bugün de destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Öztürk, konuşmasına devletimizin idari yapısı hakkında ayrıntılı bilgi vererek devam etti. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanları ile ilgili de bilgiler paylaşan Kaymakam Öztürk, sosyo-ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Akçakoca ve Tarihi Yapısı

Yukarı Mahalle Pazarının oluşturulmasının Akçakoca’ya çok ciddi bir katkı sağladığını belirten Yasin Öztürk, 80’e yakın restore edilmesi planlanan konağın bulunduğunu söyleyerek Akçakoca’nın tarihi, kültürü ve coğrafyası ile eşsiz bir ilçe olduğunu sözlerine ekledi. Herkesin Akçakoca’yı en az bir kere ziyaret etmesi gerektiğine işaret eden Öztürk, Akçakoca merkezde ve köylerinde gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan projeler hakkında da ayrıntılı bilgiler aktararak Akçakoca’nın turizmde cazibe merkezi olması için çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu.

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İş Olanakları

Kendisinin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belirten Öztürk, Türkiye’de bulunan 10 Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden birinin Akçakoca’da bulunmasının çok büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin; kaymakamlıktan idari hakimliğe, Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğundan kamu ve özel kurumlarda denetmenliğe, konsolosluktan ve büyükelçiliğe kadar çok geniş bir meslek yelpazesine sahip olduğunu kaydetti. Bu bölüm mezunlarının kurumlarında uzman, üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabileceklerini dillendiren Akçakoca Kaymakamı, tüm bu alanlarda pozisyon elde edebilmek için öncelikle iradenin, sonrasında sebatın ve nihayetinde çalışmanın önemine değindi.

Asıl başarıların başarısızlıklar sonrası elde edildiğine dikkat çeken ve öğrencilere başarısızlıkların onları yıldırmamasını vurgulayan Yasin Öztürk, Akçakoca’nın turizm için önemli bir destinasyon olduğunu, İstanbul ve Ankara’nın tam ortasında, doğanın ve kültürel güzelliklerin var olması sebebiyle, Akçakoca Turizm İşletmeciliği öğrencilerinin uygulama ve hareket alanlarının birçok farklı üniversitede turizm okuyan öğrencilere göre avantaj olduğunu belirtti. Bu durumun Akçakoca ilçesi için de büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Öztürk, Akçakoca’nın ekonomik kalkınmasında turizmin öneminin farkında olduklarını ve her fırsatta Yüksekokul Yönetimi ile iletişim içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Dünya Vatandaşı Olabilmek için Yabancı Dil Şart

20 seneden beri Türkiye’nin doğusundan batısına kadar birçok farklı coğrafyada Kaymakamlık görevi yaptığını ifade eden Yasin Öztürk, farklılıkların zenginlik olduğunu dile getirdi. Birden fazla yabancı dil öğrenilmesinin artık bir zaruret olduğunu söyleyen Öztürk, Akçakoca Turizm İşletmeciliği Bölümünde İngilizce ve Almanca dil derslerinin öğrenciler için çok güzel bir fırsat sunduğunu belirtti. Öğrencilere değişim programlarından faydalanmaları ve özellikle Erasmus+ değişim programı ile Avrupa’yı kültürel çeşitlilik açısından ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Akçakoca Kaymakamı, dünya vatandaşı olmanın yerelden başladığını ifade etti.

Liderlik ve Liderlik Ruhu

Nasıl etkili ve başarılı lider olunması gerektiği ile ilgili açıklamalar yaparak sözlerine devam eden Öztürk, öncelikle bir liderin bulunduğu konumu içselleştirmesi gerektiğini söyleyerek lider ve yöneticilerin kendileri ile barışık ve mütevazi olması gerektiğinin altını çizdi. ‘Ben yaptım oldu.’ anlayışından çok, işbirliği ile hareket edilmesinin başarıyı getirdiğini vurgulayan Öztürk, tecrübe ve bilgili paylaşımı sonrası senkronize hareket edilmesinin önemli bir liderlik vasfı olduğunu dile getirdi. Halk ile beraber halk için yaşayabilmek şiarında olduklarını belirten Öztürk, bir liderin ve yöneticinin öncelikle objektif, adaletli ve her kesime eşit bir duruş içinde olması gerektiği değerlendirmesinde bulunarak erdemli nesillerin başarılı yöneticiler çıkarabileceğine vurgu yaptı.

İdeal olanın sadece yönetmek olmadığını, yönetişim ile beraber başarının gelebileceğini ifade eden Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, kapılarının tüm Akçakoca halkına ve Düzce Üniversitesi öğrencilerine sonuna kadar açık olduğunu söyleyerek konuşmasını noktaladı.

Program, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’e plaket takdimi ile sona erdi.