Kaymakam Pektaş’tan okuma-yazma kurslarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünden Türkiye genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği Şarkışla’da devam ediyor.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen , Aşık Veysel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ile birlikte Atatürk İlkokulu ve Milli Egemenlik İlkokulunda devam eden okuma-yazma kurslarını ziyaret etti. Pektaş katılımcılarla bir süre sohbet ederek kurs hakkındaki görüşlerini dinledi.
Okuma-yazma seferberliği kapsamında Şarkışla merkez ve bağlı köy, belde dahil olmak üzere 35 yerde veriliyor.
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