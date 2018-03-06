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Kaymakam Pektaş’tan okuma-yazma kurslarına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünden Türkiye genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği Şarkışla’da devam ediyor.Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen , Aşık Veysel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ile birlikte Atatürk İlkokulu ve Milli Egemenlik İlkokulunda devam eden okuma-yazma kurslarını ziyaret etti.

Kaymakam Pektaş’tan okuma-yazma kurslarına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünden Türkiye genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliği Şarkışla’da devam ediyor.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen , Aşık Veysel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir ile birlikte Atatürk İlkokulu ve Milli Egemenlik İlkokulunda devam eden okuma-yazma kurslarını ziyaret etti. Pektaş katılımcılarla bir süre sohbet ederek kurs hakkındaki görüşlerini dinledi.
Okuma-yazma seferberliği kapsamında Şarkışla merkez ve bağlı köy, belde dahil olmak üzere 35 yerde veriliyor.

Kaymakam Pektaş’tan okuma-yazma kurslarına ziyaret

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