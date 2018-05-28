Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası

İçişleri Bakanlığı yetkili avukatları ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini, sanık avukatları da tutuklu ve tutuksuz yargılanan müvekkillerine atılı suçları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin, suçsuz olduklarını iddia etti.

Tutuklu sanıklar Tahsin Erdaş, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol, savunmalarında saldırıyla bir ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulundu, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar, Tahsin Erdaş, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Duruşmada söz alan şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk ve şehidin ablası Zeynep Bakırkaya, saldırının faillerinin bir an önce bulunmasını istediklerini belirtti.

- 2 sanığa tahliye kararı

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklardan Ahmet Deniz ve Fikret Deniz'in, haklarındaki mevcut delil durumu ile tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve diğer taleplerin reddine karar vererek duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

Duruşmayı, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Trabzon-Mardin Kardeşlik Projesi Koordinatörü ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir de izledi.

- İddianame

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı yasanın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, kaymakamlıktaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

