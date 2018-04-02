HABER

Kaymakam Sırmalı’ya özel ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak ve otistik bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğretmen ve öğrencileri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.Ziyarete Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Aile Birliği Başkan Yrd.

Kaymakam Sırmalı’ya özel ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak ve otistik bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğretmen ve öğrencileri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarete Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Aile Birliği Başkan Yrd. Fatma Akça ve Üye Fatma Çakır, Okul Müdürü Feyzi Kaya, Öğretmenler Gamze Yalçın, Güzem Nur Akça, Esra Kızılay, Öğrenciler; Bilge Akça, Keremcan Sezer, Ramazan Kaya, Orcun Budak, İrem Özşerbetçi katıldı. Okulun genel durumu, öğrencileri ve yürüttüğü projeleri ile ilgili bilgilerin konuşulduğu ziyarette haftanın önemi, otizm konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar, çocukların toplumsal adaptasyonu gibi konular görüşüldü.
Ziyarette açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı;” Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla kutlanan 2 Nisan Otizm farkındalık günü kapsamında öğrencilerimizin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Edremit İlçemizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezimiz, özel çocuklarımızın topluma kazandırılmasında ve onların eğitimlerini en iyi şekilde almaları için faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bizler “Otizmli" bireylerin toplumun birer parçası olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarımızın toplum içinde var olabilmesi için öncelikle farkındalık bilincinin toplumsal düzeyde sağlanması gerekir. Otizmli bireylerimizin toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu herkesin fark etmesi amacı ile bütün otizmli bireylerin ve ailelerinin 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününü kutluyorum”dedi.

Kaymakam Sırmalı’ya özel ziyaret

Kaymakam Sırmalı’ya özel ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdiCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
Ankara'daki patlamada flaş gelişme!Ankara'daki patlamada flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Basketbolcu Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!

Basketbolcu Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Tosun'a büyük şok! Türk hukuk tarihinin en yüksek cezasını alabilir

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Diplomatik krize neden olmuştu! Rus General'in naaşı şimdi sahipsiz kaldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.