Kaymakam Sırmalı’ya özel ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak ve otistik bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, 2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğretmen ve öğrencileri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Aile Birliği Başkan Yrd. Fatma Akça ve Üye Fatma Çakır, Okul Müdürü Feyzi Kaya, Öğretmenler Gamze Yalçın, Güzem Nur Akça, Esra Kızılay, Öğrenciler; Bilge Akça, Keremcan Sezer, Ramazan Kaya, Orcun Budak, İrem Özşerbetçi katıldı. Okulun genel durumu, öğrencileri ve yürüttüğü projeleri ile ilgili bilgilerin konuşulduğu ziyarette haftanın önemi, otizm konusunda farkındalık oluşturacak çalışmalar, çocukların toplumsal adaptasyonu gibi konular görüşüldü.

Ziyarette açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı;” Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla kutlanan 2 Nisan Otizm farkındalık günü kapsamında öğrencilerimizin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Edremit İlçemizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezimiz, özel çocuklarımızın topluma kazandırılmasında ve onların eğitimlerini en iyi şekilde almaları için faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bizler “Otizmli" bireylerin toplumun birer parçası olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarımızın toplum içinde var olabilmesi için öncelikle farkındalık bilincinin toplumsal düzeyde sağlanması gerekir. Otizmli bireylerimizin toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğunu herkesin fark etmesi amacı ile bütün otizmli bireylerin ve ailelerinin 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününü kutluyorum”dedi.