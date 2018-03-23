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Kaymakam Turan, Manisalı genç iş adamlarını ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette, MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, Kaymakam Uğur Turan’a çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Kaymakam Turan, Manisalı genç iş adamlarını ağırladı

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, Kaymakam Uğur Turan’a çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Geriter, Kaymakam Uğur Turan’ın uzun bir süredir Turgutlu’ya hizmet ettiğini ve her kesimi kucaklayan yapıcı bir kişiliğiyle kamuoyunda takdirle karşılandığını ifade etti. Geriter, "Kendisi göreve geldiği ilk günden bu yana yaptığı başarılı işlerle adeta göz dolduruyor. MAGİAD olarak Manisa’mızı 17 ilçesiyle bir bütün halinde baz alarak çalışmalarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz. Turgutlu ilçemizde de önümüzdeki günlerde farklı projelerimizi yapacağız" dedi.
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Turgutlu ilçemize yatırım noktasında devletimizin üzerine her ne kadar görev düşüyorsa, siz genç iş adamlarına da büyük bir iş düşüyor. MAGİAD olarak yaptığınız işleri izliyor ve takdirle karşılıyoruz. Turgutlu’da oluşturduğunuz öğrenci temsilciliğinize ve siz genç iş adamlarına yaptığınız işlerde başarılar diliyorum"

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