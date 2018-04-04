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Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçeye bağlı Beyüzümü mahallesini ziyaret etti.Beyüzümü mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakam Meral Uçar, eksiklikleri tespit ederek yapılacak hizmetler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi.

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçeye bağlı Beyüzümü mahallesini ziyaret etti.
Beyüzümü mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakam Meral Uçar, eksiklikleri tespit ederek yapılacak hizmetler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. Kaymakam Uçar, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızla bir araya geliyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. İhtiyaçları, sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam Uçar’a; Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, Tuşba Müftüsü Zahit Demirel, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Baki Karabulak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Tuşba Nüfus Müdürü Cevdet Soygüder, Tuşba Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Hacer Kurtbeyoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas eşlik etti.

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

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Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti
2 / 7

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti
3 / 7

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti
4 / 7

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti
5 / 7

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti
6 / 7

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti
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Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Beyüzümü mahallesini ziyaret etti
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