Kaymakam Uçar’dan okuma-yazma kurslarına ziyaret

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçede düzenlenen okuma-yazma kurslarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde okuma-yazma kursları açılmaya devam ediliyor. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ile birlikte Kalecik Mahallesinde bulunan Kalecik İlkokulunda açılan okuma-yazma kurslarını ziyaret etti. İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani’den bilgi alan Kaymakam Uçar, bir süre kursiyerlerle sohbet etti. Eğitim çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaymakam Uçar, kursiyerlere başarı dileğinde bulundu. İlçede okuma-yazma eğitimi alan kursiyerler ise kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti.