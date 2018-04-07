Kaymakam Uçar’dan okuma-yazma kurslarına ziyaret

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçede düzenlenen okuma-yazma kurslarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliği kapsamında ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde okuma-yazma kursları açılmaya devam ediliyor. Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ile birlikte Kalecik Mahallesinde bulunan Kalecik İlkokulunda açılan okuma-yazma kurslarını ziyaret etti. İlçe Mili Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani’den bilgi alan Kaymakam Uçar, bir süre kursiyerlerle sohbet etti. Eğitim çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaymakam Uçar, kursiyerlere başarı dileğinde bulundu. İlçede okuma-yazma eğitimi alan kursiyerler ise kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti.
Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?
İYİ Parti’de bir garip değişiklik
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum