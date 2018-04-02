Kaymakam Üçer, nüfus müdürlüğünden ilk ehliyet başvurusunu yaptı

Tokat’ın Turhal ilçesinde pasaport ve sürücü belgesini Nüfus Müdürlüğü tarafından verilmesine başlanmasından sonra ilk başvuruyu Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer yaptı.
Türkiye’de 676 sayılı Kanun Hükmün Kararname gereği emniyet teşkilatı tarafından verilen pasaport ve sürücü belgeleri il-ilçe nüfus müdürlükleri tarafından verilmeye başladı. Turhal’da ilçe nüfus müdürlüğünden ilk başvuruyu Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer yaptı. Kaymakam Üçer, 41 bin civarında dosyanın İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınarak ilçe nüfus müdürlüğü arşivlerine getirildiğini ifade ederek,"Hükumet konağımız arşivlerinde yenileme ve düzenleme yaptık. Nüfus müdürlüğümüze ilave arşiv odaları temin ettik. Aynı zamanda kompakt dolaplar temin ettik. Bende bugün ehliyetimin yenilenmesi için nüfus müdürlüğümüze müracaat ettim. Parmak izi verme işlemlerinden sonra sağlık raporu ve bu iş için gereken ücreti de banka hesabına yatırarak işlemlerimi başlattım. Vatandaşlarımızda internet üzerinden randevu almak suretiyle kolaylıkla ilçe nüfus müdürlüğümüzde işlemlerini tamamlayabilirler” dedi.
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