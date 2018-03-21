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Kaymakam Uzan’dan Kaymakam Çetin’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’i ziyaret ederek, bir süre görüştü.Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’i ziyaret ederek, ilçe ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Uzan’dan Kaymakam Çetin’e ziyaret

Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’i ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’i ziyaret ederek, ilçe ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, "Komşu ilçemiz olan Bulanık ilçemizin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan bizleri ziyaret etti. Daha önceden yoğunluğumuzdan dolayı ilçe kaymakamları arasındaki görüşmelerimizi yapamadık. Kaymakamımızla beraber Varto Belediyesi adına yapılan hizmetleri yerinde inceledik. Yapılan hizmetlerle ilgili kendisine gerekli bilgileri verdim. Bizleri ziyaret eden Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ise, Varto Kaymakamı Çetin’in ilçeye atanması ile birlikte kendisini ziyaret etmek istediğini belirterek, “Ancak işlerin yoğun oluşu nedeniyle kendisiyle bugün görüşmem nasip oldu. Kaymakamımız bizleri çok sıcak karşıladı. Çalışmalar hakkında gerekli bilgiler edindim" dedi.

Kaymakam Uzan’dan Kaymakam Çetin’e ziyaret

Kaymakam Uzan’dan Kaymakam Çetin’e ziyaret

Kaymakam Uzan’dan Kaymakam Çetin’e ziyaret

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