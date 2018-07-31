Kaymakam ve protokol kömür dağıttı

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, ilçe protokolü ve kamu personeli, ihtiyaç sahibi ailelere 300 ton kömür dağıttı.

Seben ilçesine bağlı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere 300 ton kömür dağıtımı yapıldı. Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Beşek, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökhan Şimşek, İlçe Tarım Müdürü Selçuk Güçbilmez’in de aralarında bulunduğu protokol ve kamu personeli, kömür dağıtımına katıldı. İlçe protokolü ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin önüne park edilen kamyondan kömürleri taşıdı. Aileler, yardım için teşekkür etti.

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