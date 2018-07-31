Kaymakam ve protokol kömür dağıttı

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, ilçe protokolü ve kamu personeli, ihtiyaç sahibi ailelere 300 ton kömür dağıttı.
Seben ilçesine bağlı köylerde ihtiyaç sahibi ailelere 300 ton kömür dağıtımı yapıldı. Seben Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Beşek, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Gökhan Şimşek, İlçe Tarım Müdürü Selçuk Güçbilmez’in de aralarında bulunduğu protokol ve kamu personeli, kömür dağıtımına katıldı. İlçe protokolü ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin önüne park edilen kamyondan kömürleri taşıdı. Aileler, yardım için teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI
Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü
Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti
Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Instagram ile ilgili uzmanlardan kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!