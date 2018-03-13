HABER

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı TOKİ İlkokulu ile Arif Nihat Asya Ortaokulu’nu ziyaret etti.Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile beraberlerindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, geleneksel hale getirdikleri okul ziyaretlerine devam etti.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı TOKİ İlkokulu ile Arif Nihat Asya Ortaokulu’nu ziyaret etti.
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile beraberlerindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, geleneksel hale getirdikleri okul ziyaretlerine devam etti. İlk olarak TOKİ İlkokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Sınıfları gezerek öğrencilerin taleplerini soran heyet öğretmenler ile de bir araya gelirken istek ve taleplerini dinledi.
Ardından Arif Nihat Asya Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler burada da okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile görüşerek bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Kaymakam Yaman burada Bozüyük Belediyesi tarafından öğrencilerin kullanımına sunulan 3D Teknoloji Sınıfı ve sentetik çim yüzeyli futbol sahasında da incelemelerde bulundu. Öğrencilerle futbol oynayan Kaymakam Yaman, 3D sınıfta sunum da izledi. Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “TOKİ İlkokulu öğretmen ve öğrencilerimizi ziyaret ederek geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim yuvası okulumuzun eksiklerini not aldık. Ayrıca Arif Nihat Asya Ortaokulu’muzu ziyaret ederek öğrencilerimizin spora ve sanata yönelmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

1 / 7

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri
2 / 7

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri
3 / 7

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri
4 / 7

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri
5 / 7

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri
6 / 7

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri
7 / 7

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
STK ve Derneklerden 18 Mart hazırlığı

STK ve Derneklerden 18 Mart hazırlığı

Belenyenice Mahallesinde çok amaçlı salon hızla yükseliyor

Belenyenice Mahallesinde çok amaçlı salon hızla yükseliyor

Bolu'da dolu etkili oldu

Bolu'da dolu etkili oldu

’Geç kalanlar’ isimli tiyatro oyunu Kütahya’da sahnelendi

’Geç kalanlar’ isimli tiyatro oyunu Kütahya’da sahnelendi

Okul bahçesindeki çirkin duvar yazıları boyanarak kapatıldı

Okul bahçesindeki çirkin duvar yazıları boyanarak kapatıldı

İznik’e kent kimliği projesi

İznik’e kent kimliği projesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.