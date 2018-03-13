Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı’dan okul ziyaretleri

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı TOKİ İlkokulu ile Arif Nihat Asya Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile beraberlerindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, geleneksel hale getirdikleri okul ziyaretlerine devam etti. İlk olarak TOKİ İlkokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile görüştü. Sınıfları gezerek öğrencilerin taleplerini soran heyet öğretmenler ile de bir araya gelirken istek ve taleplerini dinledi.

Ardından Arif Nihat Asya Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Yaman ve beraberindekiler burada da okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler ile görüşerek bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Kaymakam Yaman burada Bozüyük Belediyesi tarafından öğrencilerin kullanımına sunulan 3D Teknoloji Sınıfı ve sentetik çim yüzeyli futbol sahasında da incelemelerde bulundu. Öğrencilerle futbol oynayan Kaymakam Yaman, 3D sınıfta sunum da izledi. Ziyaretlerin ardından bir değerlendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “TOKİ İlkokulu öğretmen ve öğrencilerimizi ziyaret ederek geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim yuvası okulumuzun eksiklerini not aldık. Ayrıca Arif Nihat Asya Ortaokulu’muzu ziyaret ederek öğrencilerimizin spora ve sanata yönelmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Güçlü Bozüyük için çalışıyoruz” dedi.