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Kaymakam Zengince’den 18 Mart mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 103.

Kaymakam Zengince’den 18 Mart mesajı

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Zengince, mesajında, “Çanakkale’de aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Çanakkale’nin yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl koruduğunu gösteren, kader birliği etmiş dili, rengi, etnik kökeni farklı vatan evlatlarının şehit düştüğü yerdir. 18 Mart, Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin, milletimizin esir edilemeyeceğinin ve vatanımızı parçalanmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. İşte bu sebepledir ki 18 Mart, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı yasa ile Şehitler Günü kabul edilmiştir. Şanlı Çanakkale Zaferinin 103. yılında hepimizin özellikle yeni neslimizin alması gereken büyük dersler, çok önemli ibret vesikaları vardır. Tarihini bilmeyen, tarihine sahip çıkmayanlar böylesine büyük zaferleri kazanamazlar. Bizler başta kendimiz olmak üzere bizleri büyük bir millet yapan unsurları çok iyi bilmek durumundayız. Aziz ecdadımızın karadan gemileri yürüttüğünü, üç kıtada yüzlerce yıl barış ve huzurla hükmettiğini, yeri geldiğinde de Çanakkale’de, Dumlupınar’da nice destanlar yazdığını bir an bile unutmamalı, büyük ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmeliyiz. Milletimizin 15 Temmuz’da vatanını koruma, demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki kararlılığı ve bugün Afrin de yürütülen Zeytin Dalı harekatına Milletimizin her bir ferdinin de en az harekattaki askerimiz kadar kararlı ve inançlı durduğunu görüyoruz. Bu şanlı tarihimizden aldığımız gücün göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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