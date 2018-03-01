HABER

Kaymakamdan 125 öğrenciye spor malzemesi desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 16:05 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili  Atıf Çiçekli, ilçede eğitim gören 125 öğrenciye, spor malzemesi desteğinde bulundu.

Kaymakamdan 125 öğrenciye spor malzemesi desteği

VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçede eğitim gören 125 öğrenciye, spor malzemesi desteğinde bulundu.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ziyaret ettiği Süphan Ortaokulu'ndaki 125 öğrenciye çeşitli spor malzemesi hediye etti. Boks İl Temsilciliği görevi de yapan Kaymakam Çiçekli, spor yeteneği olan gençleri tespit edip, ilçedeki Nur Tatar Spor salonunda spor yapma imkanı sağlıyor.
Kaymakam Çiçekli, yetenekli gençlerin spora kazandırılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, "Süphan Ortaokulu'nda okuyan 125 öğrenciye malzeme desteğinde bulunduk. Hizmet manasında bu şehirde yaşayan, her şeyden ve herkesten sorumlu bir insan olarak, bize düşen görev sizlere hizmet edebilmektir. Bu hizmetimizi de, sizlerin gelişmesine katkı sağlayarak yapmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki; önümüzdeki yıllarda siz kıymetli gençler, spor ve diğer alanlarda iyi yerlere geleceksiniz. Bizler, belediye olarak sizlere daha çok destek vereceğiz. Siz başarılı olursanız, siz faaliyetlerinizde gayretli olursanız ve gerçekten kabiliyetlerinizi yeterince ortaya koyabilirseniz, inanın ki başaramayacağınız şey olmayacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaymakamdan 125 öğrenciye spor malzemesi desteğiKaymakamdan 125 öğrenciye spor malzemesi desteğiKaymakamdan 125 öğrenciye spor malzemesi desteğiKaymakamdan 125 öğrenciye spor malzemesi desteği

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Rusya'dan kriz yaratacak ABD ve YPG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye tarihi ayar!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

İşte polisin yeni kıyafetleri

İşte polisin yeni kıyafetleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Sedat Eroğlu sevdikleriyle veda yemeğinde buluştu

Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Lise öğrencilerine çocuk hakları eğitimi

Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Konya SMMMO Muhasebeciler Haftasını kutladı

Fenomen ekspreste yine aynı manzara! Bir vagon dolusu göçmen yakalandı!

Fenomen ekspreste yine aynı manzara! Bir vagon dolusu göçmen yakalandı!

Manisa’nın trafiği akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Manisa’nın trafiği akıllı kavşaklarla rahatlayacak

Kızılcahamam kodlayacak

Kızılcahamam kodlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.