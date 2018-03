Kaymakamdan öğrencilere geçmiş olsun ziyareti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 180 öğrencinin tamamı taburcu oldu.

Geçtiğimiz gün yaşanan gıda zehirlenmesinin ardından öğrencilerin hastanelerden taburcu edilmesi ile birlikte ilçede hayat normale döndü. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, öğrencileri okullarında ve evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karacasu merkez ve 33 köyde eğitim gören öğrencilerin yemeklerinin 7 yıldır Mesleki Eğitim Merkezinde hazırlandığını ve düzenli olarak denetlendiğini, kendisinin de sık sık burada öğrencilerle yemek yediğini belirten Kaymakam Büyüknalçacı, “Yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü kontrol laboratuvarına gönderildi. Konuyla alakalı soruşturma da halen sürüyor. Yedikleri tavuktan şüpheleniyoruz. Sonuçların her an çıkmasını bekliyoruz. Şu an durum kontrol altında. Çocuklarımız biraz korktular tabi. 180 öğrencimizin durumu şu an gayet iyi. Okullarından izin almamıza rağmen birçoğu okullarına giderek eğitimlerinden geri kalmadı” dedi.

Karacasu Ataeymir Mahallesi Ortaokulunda öğrenim gören öğrencileri ziyaret eden ve öğretmenlerinden bilgi alan Kaymakam Büyüknalçacı, ‘çocuklarım’ dediği öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Kaymakam Büyüknalçacı, “Onlar benim her şeyim. Hepsini çok seviyorum” dedi.