HABER

Kaymakamlığın acil çağrısı sonrası köylüler hepsini topladı!

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 13:50 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Karadeniz kırsalında boş yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleriyle kış üslenmesi yapan PKK’lı teröristlere karşı güvenlik güçleri tedbirlerini artırdı.Vatandaşlar da yaylalara gelip,evlerindeki yiyecekleri köylerine taşımaya başladı.

Karadeniz’de Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Ordu kırsalında PKK’lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla güvenlik güçleri tarafından başlatılan arazi arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. Giresun kırsalında güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmanın ardından kaçan ve 5-6 kişi oldukları değerlendirilen PKK’lı teröristlerin, dağlarda yiyecek bulamayıp aç kalınca yayla evlerine sığındığı tespit edildi. Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası’nda onlarca evin kapısını kırarak yiyecek ve yaşam malzemesi çalan teröristlerden 2’si teslim oldu, ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu teröristlerin verdiği ifadeler ve yer göstermeleriyle yayla evlerinden çalınan erzakve yaşam malzemeleri de güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla sığınaklarda ele geçirildi. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da bulunduğu operasyonlar Giresun kırsalında yoğun şekilde devam ederken, bölgede sıkışan terörist grubun, Giresun üzerinden Ordu kırsalına geçmesi ihtimaline karşı da sınır bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

Ordu’nun 26 yaylası ve obalarında güvenlik tedbirleri artırılırken, yayla evleri de yakın takibe alındı. Yayla evlerini sürekli kontrol altında tutan güvenlik güçleri, bölgede arazi arama ve tarama faaliyetini de koordineli olarak sürdürüyor. Kaymakamlık ve güvenlik birimlerinin uyarısı üzerine Ordu’da yaylalara günübirlik geri dönen vatandaşlar da evlerindeki erzakları alarak köylerine götürüyor.

EVLERİNİ KONTROLE GİTTİLER

Giresun kırsalında PKK’lı teröristlerin yayla evlerini yağmaladığının duyulması üzerine Ordu’nun Mesudiye ilçesi sakinleri dekarlı havaya rağmen Topçam yaylalarına giderek evlerini kontrol etti. Güvenlik güçlerine destek veren vatandaşlardan Sinan Biçer, "Giresun’da yayla evlerinin teröristler tarafından soyulduğunu öğrendik. Biz de arkadaşlarımızla yaylalarımıza geri döndük, erzak kalıp kalmadığına baktık. Yayla evlerini kontrol ettik, herhangi bir hırsızlık olayı var mı, diye. Devlet bize korucu silahı versin. Biz silahımız olsa da olmasa da her zaman güvenlik güçlerimizin yanındayız. Yaylalarımızı bu kış mevsiminde sürekli kontrol altında tutacağız. Köylü olarak bu konuda çok duyarlıyız ve teyakkuzdayız" dedi.

(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
terörist Karadeniz PKK

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
PKK Karadeniz'de yaşama şansın yok. Açlıktan geberip gidersiniz inşallah. Leşlerinizide kurtlar yesin.
Şey ayrı yazılır.
Diğer Haberler
Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

Ardahan'da inanılmaz görüntü! Saçları bile dondu...

Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz

Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Savcılıktan son dakika ByLock açıklaması

Canan Karatay'a büyük şok

Canan Karatay'a büyük şok

Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.