Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası

Tekirdağ Çorlu Kaymakamlığı tarafından ilçede yer alan kamu kurumları, çeşitli kuruluşlar ve mahalleleri temsilen muhtarlıkların oluşturduğu takımların katılımlarıyla düzenlenen voleybol turnuvasının ilk gün maçları oynandı.

Toplamda 25 takımın boy göstereceği geniş katılımlı ve uzun soluklu turnuvanın ilk gün maçlarında Çorlu Kaymakamlığı ile Çorlu Ortaokulu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü takımları karşı karşıya geldi. Çorlu Kaymakamlığı ile Çorlu Ortaokulu takımlarımın mücadele ettiği turnuvanın açılış maçında kaptanlığını Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç’ın yaptığı Kaymakamlık takımı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün’ün de yer aldığı Çorlu Ortaokulu takımına 2 - 0 mağlup oldu.

Günün ikinci maçında ise Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü takımı, Çorlu Müftülüğü takımını aynı skorla 2 - 0 mağlup etti.