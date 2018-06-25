Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile örgütün sözde "Başyüceler Şurası Başkanı" Mustafa Özcan, eski yönetim kurulu başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'sı tutuklu 97 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.
Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki Konferans Salonu'nda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan ilk duruşmada, sanıkların savunmaları alındı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Emin Bayram, hakkındaki Bank Asya'ya talimatla para yatırdığı iddialarını reddederek, "Bank Asya hesabım 1998 yılında açılmıştır. Hesabım günümüze kadar aktifti. Kira paraları bu hesaba yatıyordu. Emekli maaşım da bu hesaba yatıyordu. Bank Asya'nın imtiyazlı ortağı olduğum iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Üsküdar'da inşaat, beyaz eşya işleriyle uğraşıyordum. Ticari yatırım amacıyla cüzi miktarda bir hisse aldım. Geleceğe yatırım yapmak için aldım." dedi.
Anadolu Yakası FEM Dershaneleri'ne para vermeden ortak olduğu iddialarını yanıtlayan Bayram, hayatı boyunca hiç para vermeden bir yere ortak olmadığını, bu durumun imkansız ve dayanaktan yoksun olduğunu, bedelsiz hiçbir şirkette ortaklığı bulunmadığını öne sürdü.
FETÖ üyeleriyle yurt dışına çıktığı, organizasyonlarına katıldığı iddialarına karşılık sanık Bayram, yurt dışına hac ve umre için gittiğini, bu iddiayı destekleyecek hiçbir delil olmadığını savundu.
Mahkeme Başkanı'nın, "Kurbanı nasıl kesiyorsun?" sorusuna Bayram, "Evde kesiyorum." karşılığını verdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Bank Asya hesaplarına kurban parası yatırmışsın." demesi üzerine Bayram, "Olmaması lazım." dedi.
Sanık Bayram, "702 milyona FEM Dershaneleri'ndeki hisselerimi sattım. 700 milyonunu aldım." demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "2 milyonu öylece bıraktın mı?" diye sordu. Sanık da "Eyüp Kaynak'a sattım, daha sonrasında onu bulamadım, parayı alamadım." savunmasını yaptı.
Tutuklu sanık Şehabettin Gönültaş savunmasında, 2011-2016 yılları arasında Sürat Kargo'da çalıştığını belirterek, örgütsel bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü. Sanık Gönültaş, 13 aydır tutuklu bulunduğunu ifade ederek, Avrasya Platform Derneği'ne komşusunun ricası üzerine üye olduğunu, herhangi bir faaliyete katılmadığını söyledi.
Sanık Gönültaş, Bank Asya'da maaş hesabı bulunduğunu, 3 hesapta küçük miktarda paralar olduğunu, hisse senetlerini sattığını, katılım hesabı açarak bu parayı değerlendirdiğini, herhangi bir yerden talimat almadığını ileri sürdü. Yurt dışına çıkarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddialarını reddeden Gönültaş, 5 yıllık süre zarfında hiç yurt dışına çıkmadığını söyledi.
Mail yoluyla örgüt toplantılarına katıldığı iddialarına ilişkin sanık Gönültaş, "1-2 defa konferans salonunda uzman kişilerin düzenlediği seminerlere katıldım. Tamamen mesleki amaçlıydı. Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.
Savunması alınan bazı sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti. Duruşma, yarına ertelendi.
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