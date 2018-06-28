Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin davası

Sanık Şen, sıradan bir çalışan olduğunu ifade ederek, "17-25 Aralık’tan sonra iş yerinden soğudum. Tazminatımı almak için bekledim. Kayyum atanınca çalışmaya devam ettim. Bank Asya’da maaş hesabım vardı. Talimatla para yatırmadım, hesap açmadım. Katılım hesaplarını paramın değer kazanması için açtım. Kaynak Eğitim ve Kültür Derneği üyeliğim vardı. Sürat Kargo’da çalışıyordum. Çalıştığım şirket holdinge bağlıydı. Benim bir alakam yoktu. Bilgim dışında derneğe üye edildim. Mail yoluyla haberim oldu. 1 dönem yedek üye olursun sonra istifa edersin dediler. 1 dönem sonra istifa ettim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Sezgin Şen savunmasında, FETÖ üyeliği suçlamasından dolayı utanç duyduğunu, Feza Gazetecilik’te şöförlük yaptığını, 2005’te işten çıkartıldığını, daha sonrasında Sürat Kargo’da işe başladığını ve şubelerin bakım onarım bölümünde çalıştığını, kayyum atandığında da 9 ay çalıştığını, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra işten çıkartıldığını söyledi.

Dua listesinde adı olduğunu emniyet sorgusunda öğrendiğini söyleyen sanık Şen, bu listenin bir telefon listesi olduğunu düşündüğünü, Feza Gazetecilik'e ortak olmadığını, bu durumun sehven yazıldığını, yurt dışında hac ve umreye gittiğini, kendi imkanlarıyla yurt dışına çıktığını, bu durumun örgütle alakasının olmadığını savundu.

Üye hakimin, "Mozambik'le alakanız var mı?” sorusuna sanık Şen, "Yoktur." cevabını verdi. Bunun üzerine üye hakim, "2 bin 400 lira para yatırılmış, sonrasında siz yatırmışsınız." demesi üzerine sanık da "Bilmiyorum." dedi.

- "Doğruluk cesaret ister, yalan söylemek zeka işidir"

Mahkeme başkanının, "İnsan Mozambik ile alakalı nasıl bir şey hatırlamaz. Ankara, İzmir, İstanbul değil ki, Mozambik yani." demesi üzerine sanık Şen, "Gezmeye gittim." dedi.

Başkan, "Mozambik’in nesi meşhur?" sorusuna sanık Şen, "Hindistan cevizi, ananası" cevabını verdi.

Mahkeme başkanı da, "Ananas için gitmemişsindir herhalde. Ne için Mozambik’e gittin?" sorusuna sanık Şen, "Zekeriya diye bir arkadaşım vardı. Gezmeye gideceğini söylediler, gittim." dedi. Mahkeme başkanı da, "Sanki Eminönü’ne gidiyorsun." sözüyle tepki gösterdi.