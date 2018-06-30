HABER

Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 35'i firari, 39'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, 16 sanığın tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 35'i firari, 39'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, 16 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki konferans salonunda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 1 sanık ve sağlık durumu nedeniyle 1 sanık olmak üzere toplam 16 sanığın tahliyesine, 23 sanığın ise Bank Asya hesap hareketleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmaları ve haklarında kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz 11 sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme, 35 sanığın yakalanmasını ve sanıklarla ilgili dijital materyallerin sonuçlarının beklenmesini kararlaştırdı.

Dava kapsamında 15 kişinin tanık olarak dinlenilmesine ve sanıkların Bank Asya para hareketleriyle ilgili olarak bilirkişi raporu hazırlanmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 8-9 Ekim’de İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmek üzere erteledi.

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
Mardin Dargeçit'te üs bölgesine saldırı! Anında karşılık verildi!Mardin Dargeçit'te üs bölgesine saldırı! Anında karşılık verildi!
Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy Adalet Sarayı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi Kaynak Holding tahliye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mardin Dargeçit'te üs bölgesine saldırı! Anında karşılık verildi!

Mardin Dargeçit'te üs bölgesine saldırı! Anında karşılık verildi!

CHP'li Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'in o sözlerine Habertürk canlı yayınında cevap!

CHP'li Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'in o sözlerine Habertürk canlı yayınında cevap!

Alaattin Çakıcı'ya kötü haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Alaattin Çakıcı'ya kötü haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.