Kaynak Holding'in FETÖ yöneticilerinin davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 35'i firari, 39'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, 16 sanığın tahliyesine hükmedildi.
Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki konferans salonunda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada, mahkeme ara kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 1 sanık ve sağlık durumu nedeniyle 1 sanık olmak üzere toplam 16 sanığın tahliyesine, 23 sanığın ise Bank Asya hesap hareketleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmaları ve haklarında kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Tutuksuz 11 sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmeden mahkeme, 35 sanığın yakalanmasını ve sanıklarla ilgili dijital materyallerin sonuçlarının beklenmesini kararlaştırdı.
Dava kapsamında 15 kişinin tanık olarak dinlenilmesine ve sanıkların Bank Asya para hareketleriyle ilgili olarak bilirkişi raporu hazırlanmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 8-9 Ekim’de İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmek üzere erteledi.
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