Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ANADOLU’nun bir yerinde...

Müptezel bir herif, kaynanasıyla ilişki kurmuş.

“Genç kaynana şehvet uyandırır, genç kaynananın eli öpülmez” diye fetva veren kaynana fetvacısı şahıs, bu durum karşısında...

Öyle mesut olmuş ki...

Sormayın!

Sağa sola çemkirip duruyor kaynana fetvacısı...

Diyor ki:

“Ben genç kaynana şehvet uyandırır diye fetva vermiştim. Siz de bana laf etmiştiniz. Bakın! Ne oldu! İşte herifin biri kaynanasıyla ilişki kurdu.”

Sanki adama, “Şu yeryüzünde kimse kaynanasına yan gözle bile bakmaz” denmiş gibi...

‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden kendisine olağanüstü bir haklılık devşiriyor kaynana fetvacısı...

Be hey kaynana fetvacısı!

Bu memlekette minicik bebelere bile sarkıntılık eden şerefsizler de çıktı.

Ne yani?

Bu şerefsizlere bakıp da...

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