Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"ANADOLU’nun bir yerinde...
Müptezel bir herif, kaynanasıyla ilişki kurmuş.
“Genç kaynana şehvet uyandırır, genç kaynananın eli öpülmez” diye fetva veren kaynana fetvacısı şahıs, bu durum karşısında...
Öyle mesut olmuş ki...
Sormayın!
Sağa sola çemkirip duruyor kaynana fetvacısı...
Diyor ki:
“Ben genç kaynana şehvet uyandırır diye fetva vermiştim. Siz de bana laf etmiştiniz. Bakın! Ne oldu! İşte herifin biri kaynanasıyla ilişki kurdu.”
Sanki adama, “Şu yeryüzünde kimse kaynanasına yan gözle bile bakmaz” denmiş gibi...
‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden kendisine olağanüstü bir haklılık devşiriyor kaynana fetvacısı...
Be hey kaynana fetvacısı!
Bu memlekette minicik bebelere bile sarkıntılık eden şerefsizler de çıktı.
Ne yani?
Bu şerefsizlere bakıp da...
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj
Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum