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Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:09 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Sana gün mü doğdu kaynana fetvacısı?" başlıklı yazısında, Ankara'da kayınvalidesi Yeter B. (41) ile ilişkisi ortaya çıkan damat Serdar İ. olayı üzerinden "genç kayınvalidenin elinin öpülmesi 'şehvet' uyandırır" diyen İlahiyatçı İhsan Şenocak'a yüklendi.

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ANADOLU’nun bir yerinde...

Müptezel bir herif, kaynanasıyla ilişki kurmuş.

“Genç kaynana şehvet uyandırır, genç kaynananın eli öpülmez” diye fetva veren kaynana fetvacısı şahıs, bu durum karşısında...

Öyle mesut olmuş ki...

Sormayın!

Sağa sola çemkirip duruyor kaynana fetvacısı...

Diyor ki:

“Ben genç kaynana şehvet uyandırır diye fetva vermiştim. Siz de bana laf etmiştiniz. Bakın! Ne oldu! İşte herifin biri kaynanasıyla ilişki kurdu.”

Sanki adama, “Şu yeryüzünde kimse kaynanasına yan gözle bile bakmaz” denmiş gibi...

‘Kaynanasıyla ilişki kuran müptezel’ haberinden kendisine olağanüstü bir haklılık devşiriyor kaynana fetvacısı...

Be hey kaynana fetvacısı!

Bu memlekette minicik bebelere bile sarkıntılık eden şerefsizler de çıktı.

Ne yani?

Bu şerefsizlere bakıp da...

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Anahtar Kelimeler:
ihsan şenocak Ahmet Hakan Ankara

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