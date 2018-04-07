Kaynanalar'ın 'Tijen'i' Sevda Aydan toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan (88), ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir dönem ilgiyle izlenen 'Kaynanalar' isimli televizyon dizisinde canlandırdığı 'Tijen' karakteriyle hafızalara kazınan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ile tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesi olan; oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan, geçen 13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesi'nde, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölümü üzüntü yaratan Aydan için bugün öğlende, İzmir'in Alsancak semtindeki Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının oğlu Efe Aydan, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Tacettin Bayır ile yakınları ve sevenleri katıldı. Diğer oğlu Ege Aydan ise, yurt dışında dizi çekiminde olduğu için annesinin cenaze törenine katılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Basketbol Federasyonu da, cenazeye çelenk gönderdi.
Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Efe Aydan, "Altı aydır sağlığı pek iyi değildi. Birkaç gün önce telefonla yarım saat kadar sohbet ettik. Daha çok ben konuştum o dinledi. Çok üzgünüz" dedi.
Sanatçı Sevda Aydan, kılınan cenaze namazının ardından, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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