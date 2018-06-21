Kayseri Cumhuriyet Meydanı'da kıyasıya seçim çalışması

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı, 24 Haziran'a sayılı günler kala, partilerin kıyasıya seçim çalışmasına sahne oluyor. Kayseri'de partilerin 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmaları sürüyor. Farklı siyasi partilere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı'nda adeta demokrasi şenliği yaşanıyor. Partilerin yan yana kurdukları seçim stantlarında parti müzikleri ve duyuruları birbirine karışıyor. Vaatler konusunda yarışan partiler, stant kurma kadar bayrak ve duyuru asma konusunda da kıyasıya yarışıyor. Bazı noktalarda partilerin ilanları, bayrakları, afişleri birbirine karışıyor.
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