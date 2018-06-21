HABER

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'da kıyasıya seçim çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı, 24 Haziran'a sayılı günler kala, partilerin kıyasıya seçim çalışmasına sahne oluyor.

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Cumhuriyet Meydanı, 24 Haziran'a sayılı günler kala, partilerin kıyasıya seçim çalışmasına sahne oluyor. Kayseri'de partilerin 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmaları sürüyor. Farklı siyasi partilere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı'nda adeta demokrasi şenliği yaşanıyor. Partilerin yan yana kurdukları seçim stantlarında parti müzikleri ve duyuruları birbirine karışıyor. Vaatler konusunda yarışan partiler, stant kurma kadar bayrak ve duyuru asma konusunda da kıyasıya yarışıyor. Bazı noktalarda partilerin ilanları, bayrakları, afişleri birbirine karışıyor.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Sakarya seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları Sakarya seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları
Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Güvenlik kameralarına aldırmadan bakın ne yaptılar!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şehit cenazesinde 'çelenk' gerginliği!

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Şırnak'ta korkutan patlama! Yaralılar var

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.