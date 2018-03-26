Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre içerisinde hasta bulunan ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 BD 308 plakalı ambulans, karşı yönden gelen 38 E4730 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, kazada yaralıların da olduğu belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)