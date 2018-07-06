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Kayseri'de kutu açıldı, çalışanlar baygınlık geçirdi! Kimyasal zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 07:30 | Son Güncelleme

Kayseri'de, bir giyim mağazasına gelen kargo kolisinin açılmasıyla etrafa yayılan kokudan etkilenen 5'i mağaza çalışanı 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de kutu açıldı, çalışanlar baygınlık geçirdi! Kimyasal zehirlenme şüphesi

Kayseri'de bir giyim mağazasına kargoyla gelen ve içerisinde kıyafet bulunan paketin açılması esnasında çevreye yayılan kokudan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazancılar Çarşısında faaliyet gösteren bir giyim mağazasına İzmir'deki toptancısından kargoyla gelen içerisi kıyafet dolu koliler çalışanlar tarafından teslim alındı.

YOĞUN BİR KOKU YAYILDI

Koliler mağaza çalışanları tarafından açılarak reyonlara yerleştirilmeye başladığı sırada bir paketin açılmasıyla çevreye yoğun bir koku yayıldı.

FENALAŞIP BAYGINLIK GEÇİRDİLER

Çevreye hızla yayılan kokudan etkilenen 5 mağaza çalışanı solunum problemi yaşayıp fenalaştı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan 5 vatandaş da kokudan etkilenerek baygınlık geçirdi.

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KİMYASAL ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 10 kişi, kimyasal zehirlenme şüphesiyle özel karışımlarla yıkandıktan sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kokunun etkili olduğu çarşıda polis ekiplerince güvenlik önlemi alınarak çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kayseri Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de cihazlarla ölçüm yaparak etrafa yayılan kokunun içeriğini tespit etmeye çalıştı.

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YOĞUN AMONYUM SÜLFAT VE KARBONMONOKSİT

AFAD ekiplerinin elde ettiği ilk bulgulara göre, kıyafet paketinde yoğun amonyum sülfat ve karbonmonoksit tespit edildi. Yetkililer, kıyafetlerin korunması için kullanılan kimyasalların, kargodayken başka paketlerden sızan kimyasallarla etkileşimi sonucu kokunun meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kimyasal zehirlenme

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