Kayseri'de maden ocağında göçük

Havadan Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük esnasında yaklaşık 200 metre içeride çalışan Ömer Karaaslan'ın (43) üzerine kaya düştü.

CESEDİNE ULAŞILDI

Çalışanların ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda maden işçisi Karaaslan'ın cesedine ulaşıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

