HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kayseri'de maden ocağında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 15:52 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Develi ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'de maden ocağında göçük

Havadan Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük esnasında yaklaşık 200 metre içeride çalışan Ömer Karaaslan'ın (43) üzerine kaya düştü.

CESEDİNE ULAŞILDI

Çalışanların ihbarı üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda maden işçisi Karaaslan'ın cesedine ulaşıldı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildiTaksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi
Sokak ortasında karısını döven kişiye çevredekilerden feci dayakSokak ortasında karısını döven kişiye çevredekilerden feci dayak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçük Kayseri maden ocağı Ocak

En Çok Okunan Haberler

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Seçim iptal mi olacak? AYM iddiasına AK Parti'den ilk açıklama

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.