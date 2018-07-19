Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezinde 21. dönem mezuniyet töreni yapıldı. Törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, okuldan mezun olan öğrencileri cemaat ve tarikatlara bağlı olmamaları konusunda uyardı.
Polis Meslek Eğitim Merkezinde, 21. dönem mezuniyet töreni polis okulu spor salonunda yapıldı. Çok sayıda velinin, yeni mezun polislerin yakınlarının katıldığı törene, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, Polis müfettişleri ve öğretmenler de katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, genç polislere "Öncelikli olarak dürüst olacaksınız. Kimsenin hakkını yemeyeceksiniz. Hakkınızı ve haddinizi bileceksiniz" dedi.
Metin Tanrıver konuşmasının devamında çarpıcı ifadelerde bulundu. Tanrıver genç polislere seslenerek "hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek yer vardır, o da devlettir. Hiçbir kimseye, devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri, topyekun imha edeceksiniz." dedi.
Dönem birincisinin kütüğe isim çakmasının ardından, polis okulundan mezun olan 622 polis okulu öğrencisi, üzerinde Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve tabancası bulunan masa üzerine ellerini koyarak yemin etti.
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