Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi Avrasya Kapı 2018’de

Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, ‘29 farklı Kapı Tasarımı ve Katalog’ çalışması ile Avrasya Kapı Fuarında yerini aldı.
7-10 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan fuarda Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, ETM Logolu tanıtım biblolarını firmaların ve katılımcıların beğenisine sundu.
Tasarımlar, katılımcılar tarafından hem özgün hem de üretilebilir olması bakımından büyük beğeni görürken, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezinden tasarım desteği alan firmalar rakiplerinin arasında ön plana çıkarak, katılımcılar tarafından fuarda yeni kreasyonlarıyla en başarılı ilk iki firma olarak gösterildi.
Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, yeni trendlerin belirlenebilmesi ve firmaların yeni müşterilere ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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