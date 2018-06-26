HABER

Kayseri Erciyesspor icralık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:11 | Son Güncelleme

Kayseri Erciyesspor icralık oldu

KAYSERİ (AA) - Bir dönem UEFA Kupası'na katılan, Türkiye Kupası'nda final oynayan ancak son yıllarda maddi imkansızlıklar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düşen Kayseri Erciyesspor, icralık oldu.

Kulüp otobüsünden, altyapıda bulunan sporcuların yattığı ranzalara kadar bütün malzemelerin icralık olduğu tesiste, birçok malzemeye el konuldu.

Kayseri Erciyesspor Asbaşkanı Yaşar Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübü 2017 yılında kayyumdan aldıklarını anımsattı.

Kulübü aldıktan sonra borcu bulunduğunu öğrendiklerini belirten Çalışır, şunları söyledi:

"Alacaklılar, kulübe icra memurlarını gönderdi. Malzemeleri kendilerine teslim ettik. Altyapıyı, çocukların yataklarına, masa sandalyeye kadar verdik. Bu sene kulüp, BAL'da oynayacak. Kulübün bulunduğu durumundan herkesin haberi var. 1-2 senedir bu kulüp can çekişiyor. Dünya markası bir takımı BAL'a kadar düşürdüler. Yardım almadan 1,5 senedir kendi imkanlarımla takımı götürmeye çalışıyorum."

Maddi imkanlarının olmaması nedeniyle 1-2 maça çıkmadıklarını aktaran Çalışır, "Kendi gücümüzle bir takım kuracağız. 86 yıllık bir çınar, yazık günah. Ben bugün bırakıp gitsem, kulüp kapanır. Şu anda 150, 200 çocuk altyapıda top oynuyor." diye konuştu.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
- Yeni havalimanına milyonluk - Yeni havalimanına milyonluk "follow me" araçları
İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
icra Kayseri Kayseri Erciyesspor

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Mobius: TL ucuz alım tavsiye ediyorum

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Diğer Haberler
AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

İBB AKOM'dan İstanbullulara kritik uyarı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Melih Gökçek'ten olay yaratacak 'İsmail Küçükkaya' yorumu

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Sandıkların yüzde yüzü açıldı! İşte YSK'nın açıkladığı kesin olmayan sonuçlar!

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.