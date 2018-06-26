KAYSERİ (AA) - Bir dönem UEFA Kupası'na katılan, Türkiye Kupası'nda final oynayan ancak son yıllarda maddi imkansızlıklar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) kadar düşen Kayseri Erciyesspor, icralık oldu.
Kulüp otobüsünden, altyapıda bulunan sporcuların yattığı ranzalara kadar bütün malzemelerin icralık olduğu tesiste, birçok malzemeye el konuldu.
Kayseri Erciyesspor Asbaşkanı Yaşar Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübü 2017 yılında kayyumdan aldıklarını anımsattı.
Kulübü aldıktan sonra borcu bulunduğunu öğrendiklerini belirten Çalışır, şunları söyledi:
"Alacaklılar, kulübe icra memurlarını gönderdi. Malzemeleri kendilerine teslim ettik. Altyapıyı, çocukların yataklarına, masa sandalyeye kadar verdik. Bu sene kulüp, BAL'da oynayacak. Kulübün bulunduğu durumundan herkesin haberi var. 1-2 senedir bu kulüp can çekişiyor. Dünya markası bir takımı BAL'a kadar düşürdüler. Yardım almadan 1,5 senedir kendi imkanlarımla takımı götürmeye çalışıyorum."
Maddi imkanlarının olmaması nedeniyle 1-2 maça çıkmadıklarını aktaran Çalışır, "Kendi gücümüzle bir takım kuracağız. 86 yıllık bir çınar, yazık günah. Ben bugün bırakıp gitsem, kulüp kapanır. Şu anda 150, 200 çocuk altyapıda top oynuyor." diye konuştu.
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