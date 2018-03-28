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Kayseri FETÖ/PDY oparasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

"Terör örgütüne üye olma" suçundan 4 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan M.A, H.Y, S.Ş. ve S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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4 şüpheli Emniyet FETÖ/PDY gözaltı

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