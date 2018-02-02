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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden, TTB'ye, 'Bildiriyi çekin' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:33 | Son Güncelleme

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliği (TTB) yönetimine 'Bildiriyi geri çekerek, Türk toplumundan özür dileyin' çağrısı yaptı.

Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili olarak yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Türk Tabipleri Birliği'nin twitter hesabından Afrin harekatıyla ilgili 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması yapmasının ardından bir tepki de Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi. Sağlık müdürlüğüne ait resmi internet hesabından yapılan açıklamada kınama ve açıklamanın geri çekilip, kamuoyundan özür dilenmesi çağrısı yapıldı. İşte o açıklama:

"Ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında; kahraman ordumuz tarafından Afrin bölgesindeki teröristleri bertaraf ederek, yerlerinden edilmiş binlerce Suriyelinin topraklarına dönmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı milli olmayan bir bildiri yayınlayarak tarihimizde, bu cennet vatan için şanlı direnişler sergileyen ve aynı ruhu günümüzde de taşıyan hekimlerimizi temsil etmediğini ortaya koyan ve adeta şer odaklarının yanında saf tutan, Türk Tabipleri Birliği Yönetimi'ni şiddetle kınıyor, bildiriyi geri çekerek Türk toplumundan özür dilemelerini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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