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Kayseri merkezli FETÖ'nün "subay mahrem yapılanması" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik çalışma kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 zanlıdan 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önceden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 zanlının 15'i, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 9 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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FETÖ Kayseri "subay mahrem yapılanması"

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