Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen eski 8 öğretmen ve polisin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri ve Isparta'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Firari 5 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
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