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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen eski 8 öğretmen ve polisin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri ve Isparta'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Firari 5 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kayseri operasyon

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