Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 5'i daha adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine 37'si muvazzaf 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınarak operasyon başlatılmıştı.
Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 27'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Öte yandan FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen başka bir soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.
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