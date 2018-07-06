Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ'da TSK personelini ankesörlü telefondan arayarak, FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet veren ve sohbet imamlığı yapan 16 kişi tespit edildi.

Şüphelilerden 4'ünün daha önceden haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları nedeniyle tutuklu oldukları ve halen cezaevinde bulundukları belirlendi.

12 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda A.G, F.G, M.B, S.E. ve Y.G. gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

